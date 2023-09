Nach Jahren der Debatte steht nun fest: Das Sondergebiet Einzelhandel an der Breiten Straße in Bad Dürrenberg kommt nicht und damit auch kein neues Zentrum. Möglich wären dagegen Wohnhäuser, aber nicht alle glauben an diese Entwicklung - vor allem jetzt nicht.

Bad Dürrenberg/MZ - Bis zuletzt hat die FDP/SPD-Fraktion daran festgehalten, dass man dem Investor für das neue Einkaufszentrum an der Breiten Straße in Bad Dürrenberg eine Chance zur Umsetzung geben solle. Lediglich zwei weitere Räte konnten sie dafür begeistern. Daher fiel das Ergebnis im Stadtrat der Solestadt am Donnerstag eindeutig aus: 15 Räte sprachen sich dafür aus, die Fläche an der Breiten Straße nicht als Sondergebiet für Einzelhandel auszuweisen, drei entschieden sich dagegen und zwei enthielten sich ihrer Stimme.