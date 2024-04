Defa-Filmtage „Weltall – Erde – Trick“ starten am 12. April im Domstadtkino Merseburg. Warum das Filmfest etwas für Kinder ist und welches Kostüm Gojko Mitic diesmal tragen wird. Zum Abschluss läuft Film von Andreas Dresen, der erst im Oktober in die Kinos kommt.

Filmfest in Merseburg - Kino punktet mit Trick, Utopie und Gojko Mitic

19. Defa-Filmtage in Merseburg

Dieses Szenenbild für den Defa-Trickfilm „Das tapfere Schneiderlein“ aus dem Jahr 1964 wird ebenfalls in der Sitte-Galerie gezeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Noch nie gab es Defa-Filmtage, die so aus einem Guss waren“, sagt Ulrich Jacobi bei der Eröffnung der Trickfilm-Ausstellung in der Willi-Sitte-Galerie, die natürlich super zum diesjährigen Festivalthema „Weltall – Erde – Trick“ passt. Selbst Moderator Knut Elstermann komme diesmal von Freitag bis Sonntagabend. „Weil ihn das Thema Trick und Utopie einfach so interessiert.“