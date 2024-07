Wünsch/MZ. - „Da ist etwas faul“. Juliene traut Gaukler Narrateau nicht über den Weg. Der war ins Strohballenhaus am Wünscher Landhof gekommen, um sie mit seinem magischen Kunststückchen zu Beginn des Sommercamps zu unterhalten und sie – nach eigenem Bekunden – vor allem zum Lachen zu bringen.

Julienes Skepsis verflog so schnell wie sie gekommen war. Schließlich war es „bloß“ ein hübscher Sprach-Witz, als Narrateau aus einer Maggi-Flasche „flüssige Magie“ über das Seil – zusammengeknotet aus vielen Einzelstücken – zu gießen gedachte. Die Knoten ließ er dann ohne Maggi mittels seiner Zauberhände verschwinden. Lea verzauberte er mit immer neuen Hutkreationen, die er aus einem wie eine Ziehharmonika zusammengefalteten Stück Papier auf Leas Kopf gestaltete. Und alle anderen errieten, um was für eine Kopfbedeckung es sich jeweils handelte.

„Ihr werdet eine tolle und spannende Ferienwoche erleben“, hatte Annett Hellwig, stellvertretende Landrätin des Saalekreises, den Kindern versprochen.

Narrateau löste das mit seinen Gaukeleien als Erster ein. Auf die Frage, was sie sich am meisten wünschen, antworteten die Kinder fast unisono im Chor: „Baden gehen!“ Das sei eingeplant, verspricht die Camp-Crew. Zudem wird auf dem Hofgelände auch noch ein Pool aufgebaut. Auf dem Ferienprogramm stehen dazu ein Besuch im Bergzoo Halle, eine Stippvisite im Wildtierpark an den Weinbergen, Kinderdisco, Grillen, mit den hauseigenen Gokarts übers Hofgelände düsen, Fußball spielen …

Seit 2010 gibt es dieses Sommercamp für Kinder im Alter von acht bis zehn des Saalekreises. Seit der Gründung des lokalen Bündnisses für Familie Saalekreis ist es ein fester Bestandteil der Bündnisarbeit. Träger ist die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), finanziell unterstützt wird es von vielen regionalen Partnern.

Ganz nebenbei kommen im Sommercamp Kinder aus unterschiedlichen Teilen des Saalekreises zusammen, lernen ihren Landkreis besser kennen und können sich so stärker mit ihrer Heimatregion identifizieren.