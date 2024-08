Probleme in der Jugendhilfe Fehlende Plätze: Saalekreis muss Kinder bundesweit unterbringen

Die Jugendhilfe sei in der völligen Überforderung angekommen, warnte die Jugendamtsleitrin des Saalekreises kürzlich. Was das in der Praxis bedeutet, wieso Präventionsarbeit viel Geld sparen könnte und die Kosten des Jugendamtes jedes Jahr deutlich steigen, erklären sie, die Sozialdezernentin und der Chef des Jugendhilfeausschusses im Interview.