In Bad Lauchstädt gab es im vergangenen Jahr große Probleme mit mangelnden Kräften bei Reinigungsfirmen, was schwerwiegende Folgen hatte. Wie sieht die Lage im gesamten Kreis aus?

Fachkräftemangel in der Reinigungsbranche: Schulen und Kitas in der Krise

Bad Lauchstädt/MZ. - Der Fachkräftemangel bereitet Firmen im gesamten Land große Probleme. Einer der Bereiche, der auch stark unter den Auswirkungen zu leiden hat, ist die Reinigungsbranche. Die Auswirkungen von fehlendem Personal können schwerwiegend sein, wenn beispielsweise Schulen nicht gereinigt werden können oder Kindergärtner in den Kitas selbst zum Wischmopp greifen müssen. In der Goethestadt Bad Lauchstädt kam es beispielsweise in den vergangenen zwölf Monaten zu einer noch nie da gewesenen Notlage in Kindergärten und Schulen.