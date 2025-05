Wolfen/Zörbig/MZ. - Wenn man einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt, dürfen seit dem 1. Mai dafür nur noch biometrische Passfotos verwendet werden. Diese werden direkt in den kommunalen Behörden digital erstellt. Die Passbilder auf Papier sind Vergangenheit. Soweit das Bundesgesetz. Doch in der Praxis funktioniert das im Altkreis noch nicht in allen Kommunen. Nur zwei können in den Meldestellen den neuen Service schon komplett anbieten. Zwei Kommunen haben dagegen noch nicht mal die Technik geliefert bekommen.

