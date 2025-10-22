„Streetfood on Tour“ Essen aus aller Welt: Was die Besucher beim Streetfood-Festival in Merseburg erwartet
Feinschmecker aufgepasst: Am Wochenende macht „Streetfood on Tour“ in Merseburg Halt. Was die internationale Küche für Besucher bereithält und was abseits der besonderen Gerichte noch auf der Rischmühleninsel geboten wird.
22.10.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - Am kommenden Wochenende können Feinschmecker auf der Rischmühleninsel in Merseburg auf kulinarische Weltreise gehen. Dort rollen von Freitag bis Sonntag wieder die Streetfood-Trucks im Rahmen von „Streetfood on Tour“ an.