Feinschmecker aufgepasst: Am Wochenende macht „Streetfood on Tour“ in Merseburg Halt. Was die internationale Küche für Besucher bereithält und was abseits der besonderen Gerichte noch auf der Rischmühleninsel geboten wird.

Essen aus aller Welt: Was die Besucher beim Streetfood-Festival in Merseburg erwartet

Am Wochenende rollen wieder die Foodtrucks in Merseburg an. Das Festival ist das gesamte Jahr über in ganz Deutschland, wie hier in Zwickau, unterwegs.

Merseburg/MZ. - Am kommenden Wochenende können Feinschmecker auf der Rischmühleninsel in Merseburg auf kulinarische Weltreise gehen. Dort rollen von Freitag bis Sonntag wieder die Streetfood-Trucks im Rahmen von „Streetfood on Tour“ an.