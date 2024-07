Merseburg/MZ. - Gibt es No-go-Areas für Frauen in Merseburg? Diese Behauptung hat der frisch gebackene Ordnungsausschussvorsitzende Uwe Darnstädt vergangene Woche in einem offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) aufgestellt. In dem Schreiben, in dem er den Niedergang der Innenstadt beklagte und dafür insbesondere Zugewanderte verantwortlich machte, behauptete er: „In dem Zentrum König Heinrich Straße trauen sich ab 18 Uhr kaum noch Frauen entlang zu laufen, Kino-Besuche sind mittlerweile Tabu und in den Außenbezirken wie Merseburg Süd und Merseburg West, trauen sich deutsche Frauen nicht einmal mehr in die Kaufhallen zum Einkauf.“ Dem schloss er an, dass Merseburg ja einen Ausländeranteil von 19,6 Prozent habe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.