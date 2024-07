Werbekampagne und Fördertopf Forderung aus Merseburg: Land soll bei Belebung der der Stadtzentren helfen

Merseburg hat ein Problem, dass viele mittelgroße Städte teilen. Die Innenstadt funktioniert nicht mehr. Um das zu ändern fordert Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr nun mehr Hilfe vom Land und macht zwei konkrete Vorschläge. Die AfD hat dagegen in einem offenen Brief an der Ministerpräsidenten eine andere Erklärung für die Probleme des Zentrum.