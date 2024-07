Merseburg/MZ. - Ein Regenschauer geht auf das Kopfsteinpflaster der Gotthardtstraße nieder. In der Bücherei Stollberg in der Klia-Passage ist davon freilich nichts zu spüren. Dafür ist der Laden am Mittwochvormittag gut gefüllt. Doch die meisten Anwesenden shoppen nicht, sondern beobachten einen Herren Anfang 70, der im Regal mit Geschichtsliteratur stöbert. „Haben Sie auch etwas zum Ständehaus?“, will der Wittenberger, der zum Einkaufsbummel nach Merseburg gekommen ist, wissen. Es ist Reiner Haseloff. Der Ministerpräsident wird in den kommenden zwei Stunden zwar einiges Geld für eine Stadtchronik, Erdbeerwhiskey und Nüsse in den Läden lassen, sein Besuch hat aber vor allem einen politischen Anlass. Es geht um den Zustand der Merseburger Einkaufsmeile und die Frage, wie sich das Innenstadtleben wieder ankurbeln lässt.

