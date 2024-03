Die Schloss-Straße und die Straße des Aufbaus im Querfurter Ortsteil Kleineichstädt sind im ersten Bauabschnitt erneuert worden. Bei der Übergabe wurde auch auf ein Problem eingegangen, das das Straßenbild in der Schloss-Straße negativ beeinträchtigt.

Erster Bauabschnitt in Kleineichstädt offiziell übergeben

Kleineichstädt/MZ - „Sie haben ein Geschenk bekommen“, sagte Kleineichstädts Ortsbürgermeister Thomas Schubert zu Anwohnern der Schloss-Straße und Straße des Aufbaus. „Sie wohnen nun an einer der schönsten Straßen in Kleineichstädt“. Vergangenes Jahr wurde der Straßenabschnitt in dem Querfurter Ortsteil erneuert und nun offiziell übergeben. Die Stadt investierte für die Sanierung rund 400.000 Euro. Doch das soll es im Ort nicht gewesen sein. Mittelfristig stehen zwei weitere Bauabschnitte auf der Agenda.