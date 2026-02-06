Suche nach den Tätern Erste Hinweise nach Diebstahl von Zeitkapsel in Querfurt

Unbekannte haben im Januar die Zeitkapsel vom Braunsbrunnen-Denkmal in Thaldorf entwendet. Die Stadt wertet die eingegangenen Hinweise mit dem Thaldorfer Pfingstburschen-Verein und dem Querfurter Altertumsverein jetzt aus. Gemeinsam haben sie nun auch weitere Informationen zum Inhalt der Zeitkapsel veröffentlicht - und die Belohung für Hinweise hat sich erhöht.