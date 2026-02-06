weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Suche nach den Tätern: Erste Hinweise nach Diebstahl von Zeitkapsel in Querfurt

Unbekannte haben im Januar die Zeitkapsel vom Braunsbrunnen-Denkmal in Thaldorf entwendet. Die Stadt wertet die eingegangenen Hinweise mit dem Thaldorfer Pfingstburschen-Verein und dem Querfurter Altertumsverein jetzt aus. Gemeinsam haben sie nun auch weitere Informationen zum Inhalt der Zeitkapsel veröffentlicht - und die Belohung für Hinweise hat sich erhöht.

06.02.2026, 19:15
Bevor die Zeitkapsel am 4. Oktober 2025 ins Denkmal kam, wurde ihr Inhalt gezeigt.
Bevor die Zeitkapsel am 4. Oktober 2025 ins Denkmal kam, wurde ihr Inhalt gezeigt. (Foto: A. Losack)

Querfurt/MZ. - Nach dem Diebstahl der Zeitkapsel am Braunsbrunnen-Denkmal in Querfurt sind erste Hinweise bei der Stadt eingegangen. Das teilt Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) auf MZ-Anfrage mit.