Strandfest an der Hasse Roßbach Erst 90er und 2000er-Party, dann wird mit Joe Eimer weiter gefeiert

Das Strandfest in Roßbach an der Hasse startet am Freitag, 1. August, mit einer Party. Samstag, 2. August, ist „Joe Eimer“ der Stargast. Worauf sich Besucher noch freuen können.