Leuna/Peissen/MZ. - „Wir wollen den Breitensport, das Familiäre ebenso fördern wie den Leistungssport“, erklärt Präsident Andreas Rehder die Philosophie des TSV Leuna. Eine Philosophie, die offenbar funktioniert, denn der TSV ist mit 1.273 Mitgliedern in 15 Sparten der größte unter den knapp 260 Sportvereinen im Saalekreis. Ein Erfolg, der ohne großes ehrenamtliches Engagement nicht möglich wäre. Deshalb ist der TSV Leuna am Sonntag gleich vier Mal vertreten, als der Kreissportbund in Peißen 29 über viele Jahre besonders Engagierte auszeichnet. Neben Vereinspräsident Rehder erhalten auch Sabine Löschke und Andreas Lange sowie Michael Müller Ehrennadeln und -preise.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.