Emilia Schön aus Mücheln (Geiseltal) überzeugt bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Aachen – ein Meilenstein in der noch kurzen Reitkarriere der 14-Jährigen. Im Januar 2026 wird sie bei der Partner Pferd in Leipzig im Junior-Cup starten.

Erfolgreich im Reitparcours in Aachen: 14-Jährige aus Mücheln empfiehlt sich für höhere Aufgaben

Aachen/Mücheln/MZ. - Die Deutsche Jugendmeisterschaft im Reiten zählt zu den bedeutendsten Nachwuchswettbewerben im Land. Mittendrin war in diesem Jahr die 14-jährige Emilia Schön aus Mücheln. Sie zeigte mit ihrer gleichaltrigen Stute Bonita beeindruckende Leistungen im Springreiten bis zur Klasse M* (mittel) mit einer Sprunghöhe bis zu 1,30 Meter.