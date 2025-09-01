weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Emilia Schön aus Mücheln (Geiseltal) überzeugt bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Aachen – ein Meilenstein in der noch kurzen Reitkarriere der 14-Jährigen. Im Januar 2026 wird sie bei der Partner Pferd in Leipzig im Junior-Cup starten.

Von Maria Greßmann und Anke Losack 01.09.2025, 18:00
Die 14-jährige Emilia Schön auf der Stute Bonita
Die 14-jährige Emilia Schön auf der Stute Bonita

Aachen/Mücheln/MZ. - Die Deutsche Jugendmeisterschaft im Reiten zählt zu den bedeutendsten Nachwuchswettbewerben im Land. Mittendrin war in diesem Jahr die 14-jährige Emilia Schön aus Mücheln. Sie zeigte mit ihrer gleichaltrigen Stute Bonita beeindruckende Leistungen im Springreiten bis zur Klasse M* (mittel) mit einer Sprunghöhe bis zu 1,30 Meter.