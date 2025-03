Europaschule Burgstadtgymnasium Querfurt Erasmus-Programm verbindet spanische und Querfurter Schüler

Am Burgstadtgymnasium Querfurt ist im Rahmen des Erasmus-Programmes eine spanische Schülergruppe zu Gast. Als Europaschule will sich die Schule internationaler aufstellen. Was dazu gehört und was noch geplant ist.