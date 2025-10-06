In Querfurt ist das Projekt „Schüler fördern Schüler“wieder gestartet. Dabei geben Zehnt- und Elftklässler vom Burgstadtgymnasium Kindern der Grundschule „Philipp Müller“-Schule Nachhilfe. Wer für das Projekt verantwortlich zeichnet und wer es in diesem Schuljahr unterstützt.

Zehnt- und Elftklässler vom Burgstadtgymnasium zusammen mit der Fördervereins-Vorsitzenden (4.v.l.) und Sponsoren des Projekts „Schüler fördern Schüler“

Querfurt/MZ. - Das seit 2015 erfolgreich durchgeführte Kooperationsprojekt „Schüler fördern Schüler“ zwischen dem Förderverein „Freunde des Gymnasiums Querfurt“ und der Grundschule „Philipp Müller“ in der Quernestadt geht in die nächste Runde. Insgesamt acht Zehnt- und Elftklässler haben sich bereit erklärt, in diesem Schuljahr Grundschülern in Fächern, in denen diese Schwierigkeiten haben, Nachhilfe zu geben. In einer Auftaktveranstaltung vergangene Woche wurden unter anderem die sogenannten Tandems, bestehend aus je einem Gymnasiasten und einem Grundschüler, gebildet. In dieser Woche kann die Nachhilfe losgehen.