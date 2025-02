Energiewende in der Chemie Gigantischer „Wasserkocher“ auf dem Chemiestandort Leuna soll Stromnetz entlasten

An windigen Tagen gibt es in Ostdeutschland schnell zu viel Strom. Ein Problem für die Netze. Höchstspannungsnetzbetreiber 50Hertz und der Chemiestandort Leuna arbeiten nun gemeinsam an einer Lösung. Die soll der Chemie Geld und Gas sparen.