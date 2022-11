Elektrolyseur im Industriemaßstab Erster grüner Wasserstoff aus Leuna - bei ungünstiger Marktlage

Die Linde AG nimmt in Leuna erste Teile des 24-Megawatt-Elektrolyseurs in Betrieb. Der soll den für die Chemie so wichtigen Wasserstoff aus Wasser und nicht aus Erdgas gewinnen. Die Lage auf dem Markt ist allerdings gerade ungünstig.