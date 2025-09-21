Die Ausbildungsmesse „Perspektive Job 4.0“ hat am Samstag Jung und Alt ins Ständehaus nach Merseburg gezogen. Angebote für Rentner wurden gut angenommen und sollen daher weiter ausgebaut werden.

Eine Messe für Jung und Alt: Oma und Enkelin suchen gemeinsam nach Arbeit

Merseburg/MZ. - „Unser Wunsch ist es, dass der Opa mit dem Enkel vorbeischaut und beide einen Job suchen. So können Generationen miteinander verbunden werden und die Großeltern haben zusammen mit ihrem Nachwuchs ein gemeinsames Erlebnis.” Einen Moment später dreht sich die Gleichstellungs- und Seniorenbeauftragte des Landkreises Anna Beatrice Brommund um und sieht das, was sie sich gewünscht hat. Oma und Enkelin kommen zusammen zur Ausbildungsmesse „Perspektive Job 4.0”, die vom Landkreis, der Stadt Merseburg, Mitz, Arbeitsagentur und Hochschule gemeinsam organisiert wurde, ins Merseburger Ständehaus.