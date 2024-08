In der Nacht zum Samstag wurden in Merseburg mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Merseburg/MZ/und. - Am Samstagmorgen kurz vor 1 Uhr wurden der Polizei Sachbeschädigungen an mehreren Autos in der Klobikauer Straße in Merseburg gemeldet. Mehreren Zeugenaussagen zufolge hatten zwei unbekannte männliche Personen unter anderem die Außenspiegel mehrerer geparkter Pkw abgetreten.

Dank einer schnellen Reaktion konnten Beamte der Bundespolizei einen Tatverdächtigen in der nahe gelegenen König-Heinrich-Straße stellen. Der zweite Tatverdächtige, der vom Tatort flüchtete, wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, bekleidet mit einer grauen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Der gefasste Tatverdächtige musste aufgrund einer persönlichen Ausnahmesituation vor Ort medizinisch versorgt werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen oder zum Vorfall selbst geben können, sich unter der Telefonnummer 03461/ 446 295 beim Polizeirevier Saalekreis zu melden.