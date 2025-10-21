Hauptattraktion im Chemiemuseum Merseburg Ein Industriedenkmal wird 100: Die letzte Umlaufpumpe aus der Ammoniakproduktion Leuna

Sie ist die Hauptattraktion des Chemiemuseums Merseburg: Die letzte Umlaufpumpe des Ammoniak-Reaktors in Leuna. Sie wurde 1925, also vor 100 Jahren, gebaut. Zum Jubiläum wurde an die damals hochmoderne Technik erinnert.