Hauptattraktion im Chemiemuseum Merseburg Ein Industriedenkmal wird 100: Die letzte Umlaufpumpe aus der Ammoniakproduktion Leuna
Sie ist die Hauptattraktion des Chemiemuseums Merseburg: Die letzte Umlaufpumpe des Ammoniak-Reaktors in Leuna. Sie wurde 1925, also vor 100 Jahren, gebaut. Zum Jubiläum wurde an die damals hochmoderne Technik erinnert.
Aktualisiert: 21.10.2025, 14:28
Merseburg/MZ. - Ein technisches Denkmal ist sie und die Hauptattraktion des Deutschen Chemiemuseums in Merseburg: die Umlaufpumpe mit Dampfmaschinenantrieb aus der Ammoniakproduktion der Leuna-Werke, 1925 von der MAN gebaut.