Das ehemalige Landratsamt am Burgring in Querfurt, das 2018 in Zwangsversteigerung war, soll nun in einer Auktion in Berlin versteigert werden. Für die Immobilie liegt inzwischen eine Projektierung im Hinblick auf die Nutzung als Pflegeheim vor.

Querfurt/MZ. - Lange war es ruhig um das ehemalige, leerstehende Landratsamt in Querfurt und die Pläne, dort am Burgring ein Pflegeheim einzurichten. Nun ist die Immobilie in einem Katalog der Deutschen Grundstücksauktionen AG aufgetaucht. In deren Sommerauktion soll die Querfurter Immobilie am 26. Juni in Berlin versteigert werden. Das Mindestgebot beträgt 49.000 Euro.