Vollsperrung wegen Baustelle „Echte Zumutung für alle Beteiligten“ - Viel Verkehr im Wohngebiet nahe Geusaer Straße in Merseburg ärgert Anwohner
Die offizielle Umleitung für die gesperrte Geusaer Straße in Merseburg ist 15 Kilometer lang. Wohl auch deshalb fahren viele durchs angrenzende Wohngebiet – oft zu schnell. Das ärgert Anwohner. Was der Kreis zur Entlastung des Verkehrs in Moselweg, Mainweg und Co. tut, warum sich die Baustelle nun verzögert und wo dort demnächst eine Baustellenampel errichtet wird.
06.12.2025, 10:00
Merseburg/MZ. - Eine „echte Zumutung für alle Beteiligten“ sei die Verkehrssituation rund um die derzeit bestehende Sperrung der Geusaer Straße in Merseburg, beschwerte sich kürzlich ein Anwohner über den Online-Bürgermelder bei der Stadtverwaltung Merseburg. „Ständig muss man ausweichen, warten oder zurückfahren, weil ein Auto oder Bus nicht durchkommt. Das nervt tierisch.“