Vollsperrung wegen Baustelle „Echte Zumutung für alle Beteiligten“ - Viel Verkehr im Wohngebiet nahe Geusaer Straße in Merseburg ärgert Anwohner

Die offizielle Umleitung für die gesperrte Geusaer Straße in Merseburg ist 15 Kilometer lang. Wohl auch deshalb fahren viele durchs angrenzende Wohngebiet – oft zu schnell. Das ärgert Anwohner. Was der Kreis zur Entlastung des Verkehrs in Moselweg, Mainweg und Co. tut, warum sich die Baustelle nun verzögert und wo dort demnächst eine Baustellenampel errichtet wird.