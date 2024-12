Drei Paare aus Stöbnitz haben in diesem Jahr die Organisation des mittlerweile traditionellen Weihnachtsmarktes kurzerhand selbst in die Hand genommen, als dieser auszufallen drohte.

Sandra und Sascha Schöler, Julia und Henning Streit und Claudia Günther und Manfred Schlott kennen sich, weil ihre Kinder in dieselbe Kita gehen und miteinander befreundet sind.

Stöbnitz/MZ. - Fast hätte die Stöbnitzer Weihnachtsmarkt-Tradition in diesem Jahr ein jähes Ende gefunden. Und das gerade zum zehnjährigen Jubiläum. Jedes Jahr im Advent küren die Bewohner des Müchelner Ortsteils Stöbnitz das am schönsten geschmückte Haus in ihrem Dorf.