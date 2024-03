Mücheln/MZ - Auf dem Scheck stehe nicht 100, sondern 1.000 Euro, betonte eine Jugendliche der Schülerfirma „Gemeinsam rabenstark“ an der Förderschule für geistige Entwicklung Merseburg mit derzeitigem Sitz in Mücheln. Für ein Projekt zur Berufsorientierung innerhalb der Schülerfirma wurden Jugendliche und Lehrer am Freitag geehrt. Simone Danek, Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau überreichte den Scheck und gratulierte zum Preisgeld. Ihre Dankesworte an die Schüler, die im Projekt fleißig mitmachen, und die Lehrkräfte, die sich für die Jugendlichen engagieren, rührten manch einen zu Tränen.

Die Förderschule hat erfolgreich am Wettbewerb „Berufsorientierungs-Förderpreis 5.000“ teilgenommen, bei dem die IHK und die Handwerkskammer Halle insgesamt 5.000 Euro an Schulen im südlichen Sachsen-Anhalt vergeben. Sie überzeugte mit ihrem Projekt in Zusammenarbeit mit der Burgenlandküche Zeitz. Schülerinnen und Schüler unterstützen ihren Speiseanbieter durch verschiedene Tätigkeiten rund um die Essensversorgung.

Die Schülerfirma ist integriert in den Lehrplan der Berufsschulstufe, der Zehnt- bis Zwölftklässler angehören. Jugendliche lernen aufgeteilt in Gruppen die Berufsfelder Holz, Ton, Gärtnerei sowie Küche/Hauswirtschaft kennen. Die Schülerfirma wirtschaftet eigenständig, kann durch das Erbringen von Dienstleistungen sowie den Verkauf selbst hergestellter Produkte Geld verdienen.

Inzwischen besteht auch ein Kooperationsvertrag mit der Burgenlandküche. Für das von ihr angelieferte Essen geben die Jugendlichen unter anderem Teller und Besteck aus, sammeln alles wieder ein, waschen ab und wischen die Schulküche täglich. Seit 1. März dieses Jahres wird ein Essen, nämlich das, welches am meisten bestellt wurde, „gekübelt“ – das heißt, die Jugendlichen teilen das in Kübeln gelieferte Essen portionsweise auf Schüsseln auf, damit alle Klassen einzeln versorgt werden können. „Wir erfüllen bei allem auch die hygienischen Vorschriften“, betonte Lehrerin Katrin Köcke.

Die Kooperation laufe sehr gut, sagte Tobias Neupert, Betriebsleiter der Burgenlandküche. Schon bald könne wohl noch ein zweites Essen in Kübeln gebracht werden, das die Schüler dann täglich verteilen. „Uns freut das. Und dadurch wird das Ganze auch nachhaltiger“, meinte er. Denn die Lieferung in Assietten, die teils nun noch erfolgt, würde dann wegfallen. In der Küchengruppe arbeiten derzeit täglich fünf Schüler. „Sie wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und sie gehen in ihrer Aufgabe auf“, sagte Lehrerin Köcke.

„Es braucht ideenreiche Angebote, mit ganz viel Praxisbezug, damit Jugendliche erfahren, welche spannenden und wichtigen Aufgabenfelder in der Arbeitswelt auf sie warten“, betonte Danek. Das vorgestellte Projekt sei ein großartiges Angebot. „Die Förderschule ist ein Vorbild für andere und zeigt, dass sich die Mühen, die mit einer engagierten Berufsorientierung verbunden sind, auch auszahlen.“ Die 1.000 Euro Preisgeld sollen laut Lehrerin Köcke unter anderem für die Anschaffung neuer Küchenregale, Servierplatten und einheitlicher Shirts für die Gruppe verwendet werden.