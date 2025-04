Braunsbedra/Mücheln/MZ. - Kurz vor 10 Uhr füllt sich der Platz unter dem Aussichtsturm in Neumark langsam mit Radfahrern. „Heute sind es nicht ganz so viele wie sonst, man merkt das Wetter“, konstatiert Angela Heimbach, Präsidentin des Kreissportbundes und Mitglieder beim VfH Mücheln. Der Radsportverein organisiert traditionell am Karfreitag gemeinsam mit den Städten Braunsbedra und Mücheln das Anradeln am Geiseltalsee. Von Braunsbedra geht es über die Marina Mücheln, wo noch einige Teilnehmer dazustoßen, bis zur Wetterschutzhütte auf der Halbinsel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.