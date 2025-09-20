Neue Bänke, Fahrradbügel, ein asphaltierter Streifen mit Blindenleitsystem, Fußgängerzählung: Die Stadt Merseburg hat so einiges geplant, um ihre Einkaufsstraße attraktiver zu gestalten. Welche Neuerungen genau für die Gotthardstraße geplant sind.

Diese Pläne hat die Stadt Merseburg für die Gotthardstraße

Seit Kurzem stehen neue Bänke in der Gotthardstraße, etwa vor dem Reformhaus.

Merseburg/MZ. - Die Gotthardstraße im Blick behalten, das ist erklärtes Ziel der Stadt Merseburg. Verfolgt wird es unter anderem mit einer jährlichen Begehung der Einkaufsstraße durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung samt Oberbürgermeister. In dieser Woche war es wieder so weit. Beim gemeinschaftlichen Ablaufen der Straße zwischen Kliaplatte und Entenplan nahm Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) gemeinsam mit Vertretern der zuständigen Fachämter den Stand bisher angestoßener Maßnahmen in den Blick und verschaffte sich zugleich einen Eindruck vom Ist-Zustand.