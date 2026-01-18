Im Jahr 1965 trat Hilmar Anders in die Freiwillige Feuerwehr ein. Als Maschinist war er über Jahrzehnte ein unverzichtbarer Bestandteil der Querfurter Wehr. Seine langjährige und engagierte Mitgliedschaft wurde jetzt gebührend gewürdigt.

Dienst am Bürger: Hilmar Anders aus Querfurt ist seit 60 Jahren Feuerwehrmann

Feuerwehr-Jubilar Hilmar Anders (M.) mit dem heutigen Querfurter Ortswehrleiter Markus Voigt (l.) und dessen Amtsvorgänger Matthias Böttcher vor dem Rüstwagen, den der Maschinist Hilmar Anders einst fuhr.

Querfurt/MZ. - „Es gibt Jubiläen, die nicht nur eine Zahl markieren, sondern ein Lebenswerk würdigen“, sagte Björn Weber. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Saalekreis ließ es sich nicht nehmen, auf der Jahreshauptversammlung der Stadtfeuerwehr Querfurt die Laudatio auf einen langjährigen und verdienten Feuerwehrmann aus der Quernestadt zu halten, ihm im Namen aller Kameraden zu danken und höchste Anerkennung auszusprechen: Hilmar Anders gehört seit 60 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr an.