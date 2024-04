Nach Problemen mit insolventen Baufirmen und Handwerkern ist das Technische Rathaus in Bad Lauchstädt fertig. Am Samstag will die Stadt es eröffnen. Dann beginnt die Arbeit nebenan.

Bad Lauchstädt/MZ. - Hinter dem Eingang stehen Farbeimer, zwei Maler schwingen im Flur die Pinsel, geben ihm den weißen Anstrich, der sich durch das gesamte Gebäude erstreckt. Die Arbeiten am neuen Technischen Rathaus der Goethestadt Bad Lauchstädt befinden sich auf der Zielgeraden. Ende der Woche soll der Neubau zumindest innen zu 99 Prozent fertig sein, wie Bürgermeister Christian Runkel (CDU) erklärt. Am Samstag um 17 Uhr will die Stadt den Bau vor dem Tanz in den Mai offiziell einweihen. Am Sonntag sollen die Einwohner dann die Möglichkeit bekommen, die neuen Räume zu begutachten – noch ohne Mobiliar.