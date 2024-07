Schkopau/MZ. - Wo einst zwei große Kiesgruben waren, da fahren die Menschen heutzutage vergnügt mit Wasserski über den See. Das ist die Geschichte der Rattmannsdorfer Teiche, sprich dem Hohenweidener und dem Rattmannsdorfer See. In den 1960er und 1970er Jahren wurde in Saalenähe zur Kiesgewinnung für den Bau des nahen „Chemie-Werk Buna II“ die beiden Gruben ausgehoben. Der Abbau dauerte etwa bis Mitte der 1970er Jahre, danach entstanden die beiden Seen. Der Rattmannsdorfer See verfügt über eine Wasserfläche von etwa 77 Hektar und der Hohenweidener See über eine Fläche von 21 Hektar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.