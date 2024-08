Mitteldeutsche Forschungseinrichtungen und Firmen haben hohe Kompetenz in Sachen 3D-Druck erworben. Mit dabei: die Hochschule Merseburg, die ein Forum dazu ausrichtet.

Merseburg/MZ. - Wer schon einmal versucht hat, mit herkömmlichen Technologien maschinell eine Kugel in der Kugel in der Kugel herzustellen, weiß, das funktioniert nicht. Solche „Wunderkugeln“ konnten bis dato nur von Hand gedrechselt werden, was eine hohe Kunst darstellt.