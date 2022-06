Die großen Volksfeste im Saalekreis locken Besucher an

Zwei lange Coronajahre pausierten vielerorts die großen Feten oder fanden nur im kleineren Format statt. In diesem „Sommer“ kehren Schlossfestspiel Merseburg, Stadt- und Brunnenfest zurück. An diesem Wochenende wird in Merseburg gefeiert.

Merseburg/Querfurt/MZ - Bühnen mit Livemusik, Karussells, Bierbuden – zwei Jahre lange waren die im Saalekreis eher Mangelware. Volksfeste fanden, wenn überhaupt, meist nur in abgespeckter Form und unter besonderen Regeln statt. In diesem Sommer, wenn man den noch ausstehenden Juni großzügig dazuzählt, trauen sich die Kommunen jedoch wieder an die großen Feten. Wir geben hier einen Überblick zu den größten Volksfesten.

Historisches Burgfest in Querfurt

Bereits vorbei ist das historische Burgfest in Querfurt, es fand vom 10. bis 12. Juni statt. Querfurt stand wieder ganz im Zeichen des Mittelalters. Drei Tage lang konnten Besucher des Burgfestes vor der imposanten Kulisse der Burg das höfische Leben mit altem Handwerk, Gauklern und Minnegesang hautnah erleben. Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten auf dem eigentlichen Burggelände schlugen Ritter, Händler und Künstler ihre Zelte und Stände auch diesmal wieder in dem der Burg vorgelagerten Bauernmuseum auf.

Mittelalterspektakel in Querfurt. (Foto: Undine Freyberg)

Und in Querfurt wirft schon eine weitere Veranstaltung ihre Schatten voraus. Am 25. Juni ab 14 Uhr wird auf dem städtischen Weinberg „St. Bruno“ wieder das Querfurter Weinbergfest gefeiert. Auch der von der Stadt organisierte Bauernmarkt soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Für den 17. und 18. September kann man sich den schon mal vormerken.

Schlossfestspiele Merseburg

Vom 17. bis 19. Juni steigt in Merseburg das größte Fest des Jahres - wenn auch in abgespeckter Form. Neben Mittelalterrockbands wie Schandmaul, Letzte Instanz, Tanzwut, Haggard Megaherz, D’Artagnan, Rauhbein, Harpyie, Vogelfrey, Lord of the Lost, Heldmaschine, Manntra und Feuchsteufelswild werden das Sinfonieorchester, der Kinderchor sowie der Rundfunkchor des MDR auftreten. Auf die Besucher wartet ein historischer Markt, und auch Gaukler und fahrendes Handelsvolk sind anzutreffen. Der Festumzug: „Basedow und sein Gefolge“ beginnt am 19. Juni um 11 Uhr.

Stadt- und St. Jakobusfest in Mücheln

Einen Höhepunkt in Mücheln bietet das Stadt- und St. Jakobusfest vom 1. bis 3. Juli mit großem kulturellen Programm und Festumzug am Sonntag. Die Feierlichkeiten in der Geiseltalstadt gehen am Freitag 18.30 Uhr mit einem großen Luftballonumzug los, der von der Goethestraße zum Marktplatz führt. Dort gibt es im Anschluss Livemusik. Außerdem treten auf dem Schützenhausplatz verschiedene Bands auf. Am Samstag herrscht dann den ganzen Tag buntes Treiben auf dem Markt. Sonntag steht ab 11 Uhr der große Festumzug auf dem Programm. Er führt durch die Stadt zum Marktplatz, wo am Nachmittag bei Musik das Stadtfest so langsam ausklingt.

Brunnenfest in der Goethestadt

Die Städte lassen es in diesem Sommer wieder krachen, wie hier beim Feuerwerk zum Brunnenfest in Bad Lauchstädt 2019 (Fotos: Katrin Sieler (2)/ Undine Freyberg)

Das Brunnenfest in Bad Lauchstädt will in diesem Jahr zurück zur Vorpandemiegröße. Vom 19. bis 21. August gibt es im und um den Kurpark der Goethestadt ein umfangreiches Liveprogramm mit Unterstützung von Sendern des MDR. Der Freitagabend zielt dabei mit den „Soundmietzen“ eher auf jüngeres Publikum. Am Samstag und Sonntag gibt es vor der Licht- und Lasershow respektive dem Abschlussfeuerwerk unter anderem Auftritte von Harpo, Fancy und Marcus. Zum Brunnenfest gehören zudem der Rummel auf dem Freibadparkplatz, Verkaufsstände auf der Querfurter Straße und im nun zweiten Jahr ein Mittelaltermarkt im Schlossinnenhof. Anders als im Vorjahr plant die Goethestadt wieder mit kostenlosem Eintritt.

Bauernmarkt und „Dürre lebt“ in Bad Dürrenberg

Wegen der Bauaktivitäten für die Landesgartenschau fällt auch in diesem Jahr das traditionelle Bad Dürrenberger Brunnenfest aus. Einige Elemente wie das zur Eröffnung gegebene Borlachspiel über die Entdeckung der Solequelle sollen jedoch im Rahmen des kombinierten Bauernmarktes und Soleschachtfestes vom 17 bis 18. September nachgeholt werden. Dort wird es laut Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) neben den klassischen Ständen des Bauernmarktes etwa auch eine Schausiederei geben. Livemusik sei geplant. Als einen kleinen Brunnenfestersatz bereitet die Stadt zudem gemeinsam mit dem SV Eintracht Bad Dürrenberg für das Wochenende vom 15. bis zum 17. Juli ein Fest unter dem Titel „Dürre lebt“, unter anderem mit einem Auftritt der Band Cori, vor.