Fachübergreifende Zusammenarbeit „Die DDR hat Solidarität unter Gleichen stark praktiziert“ - Neue Ausstellung an Hochschule Merseburg über Solidarität
Studierende der Angewandten Medien- und Kulturwissenschaft der Hochschule Merseburg haben eine Ausstellung erarbeitet, die seit Kurzem im Forschungsgebäude zu sehen ist. Sie fragt: „Wie solidarisch war die DDR?“ Eines der Ziele der Ausstellung: zum Nachdenken anregen, wie wir Solidarität heutzutage leben sollten.
31.01.2026, 10:00
Merseburg/MZ. - Es gehe bei dieser Ausstellung nicht darum, Antworten zu geben, sondern darum, zum Nachdenken anzuregen. Das betonten mehrere der Kuratoren bei der Eröffnung einer neuen Ausstellung an der Hochschule Merseburg. Der Titel der Schau selbst wirft eine Frage auf: „Wie solidarisch war die DDR?“