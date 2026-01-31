Studierende der Angewandten Medien- und Kulturwissenschaft der Hochschule Merseburg haben eine Ausstellung erarbeitet, die seit Kurzem im Forschungsgebäude zu sehen ist. Sie fragt: „Wie solidarisch war die DDR?“ Eines der Ziele der Ausstellung: zum Nachdenken anregen, wie wir Solidarität heutzutage leben sollten.

„Die DDR hat Solidarität unter Gleichen stark praktiziert“ - Neue Ausstellung an Hochschule Merseburg über Solidarität

Die Ausstellung, an der mehrere Semester lang gearbeitet wurde, ist im Forschungsgebäude zu finden.

Merseburg/MZ. - Es gehe bei dieser Ausstellung nicht darum, Antworten zu geben, sondern darum, zum Nachdenken anzuregen. Das betonten mehrere der Kuratoren bei der Eröffnung einer neuen Ausstellung an der Hochschule Merseburg. Der Titel der Schau selbst wirft eine Frage auf: „Wie solidarisch war die DDR?“