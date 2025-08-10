Vor zwei Jahren wurden die Schkopau Baskets gegründet. Seither konnten sie vieles erreichen, unter anderem ihre erste Saison in der Bezirksliga absolvieren. Was ihre nächsten Ziele sind und mit welchen Probleme sie derzeit noch zu kämpfen zu haben.

Der nächste Schritte: Wie sich die Schkopau Baskets auf die zweite Saison vorbereiten

Die Baskets Schkopau gehen in die zweite Saison ihrer Vereinsgeschichte.

Schkopau/MZ. - Während der Corona-Pandemie fing alles an. Marcel Klopp, der kurz zuvor aus Stuttgart in den Saalekreis zog, lernte beim Basketballspielen ein paar Jungs, darunter Yannick Dammann, kennen, die die gleiche Leidenschaft wie er teilten. Erst spielten sie nur draußen, später dann auch im Winter in der Halle.