Die Online-Petition eines Anwohners im Naumburger Ortsteil fordert ein strenges Limit für die Bundesstraße und zählt bereits viele Befürworter. Welche Chance hat sie? Was sagt das Kreis-Straßenverkehrsamt?

Naumburg. - Darf im Naumburger Ortsteil Almrich auf der Bundesstraße 87 bald nur noch Tempo 30 gefahren werden? Geht es nach Ants Benecke, sollte das in Teilen auf jeden Fall so sein. Der Anwohner hat eine Online-Petition gestartet, mit der er im Namen von Bürgern aus Pforta- und Hauptstraße sowie weiterer umliegender Straßen genau das einfordert. Auslöser dafür war wohl auch ein Unfall, der sich in jüngerer Vergangenheit am Ortseingang aus Richtung Schulpforte kommend ereignet hat und bei dem ein Pkw von der Straße abgekommen war und das Ortseingangsschild umgefahren hatte. Das Auto kam an einem Haus zum Stehen. Ein Foto des Unfalls ist auf der Petitionsseite bei change.org zu sehen.