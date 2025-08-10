Angelsport in Naumburg Pommes statt Erbsensuppe - wie Petrijünger den Nachwuchs „ködern“
Stefan Schumaier kümmert sich um den Nachwuchs des Naumburger Angelvereins am Übungsgewässer im Blütengrund. Er verrät seine Strategien, wie die Jugend zu begeistern ist.
10.08.2025, 16:15
Naumburg. - Gerade einmal zwölf Jahre alt war Stefan Schumaier, als er mit dem Angeln anfing, ein Jahr später hatte er nach dem Jugendfischereischein bereits den Angelschein absolviert. Der gebürtige Freyburger ist mittlerweile nicht nur Vorsitzender der Ortsgruppe Großjena des Naumburger Angelvereins, sondern seit 2021 auch als Jugendwart für die Naumburger Vereinsjugend zuständig.