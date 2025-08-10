Stefan Schumaier kümmert sich um den Nachwuchs des Naumburger Angelvereins am Übungsgewässer im Blütengrund. Er verrät seine Strategien, wie die Jugend zu begeistern ist.

Pommes statt Erbsensuppe - wie Petrijünger den Nachwuchs „ködern“

Steven Schumaier ist bereits leidenschaftlicher Angler und begleitet seinen Vater, der Jugendwart des Naumburger Angelvereins ist, so oft es geht.

Naumburg. - Gerade einmal zwölf Jahre alt war Stefan Schumaier, als er mit dem Angeln anfing, ein Jahr später hatte er nach dem Jugendfischereischein bereits den Angelschein absolviert. Der gebürtige Freyburger ist mittlerweile nicht nur Vorsitzender der Ortsgruppe Großjena des Naumburger Angelvereins, sondern seit 2021 auch als Jugendwart für die Naumburger Vereinsjugend zuständig.