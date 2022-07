„Der Frauenfußball im Saalekreis stirbt.“

In Europa erlebt der Sport nicht nur wegen der EM in England gerade einen Boom. In der Region sieht es dagegen düster aus. Von einst 20 Teams sind nur noch drei aktiv.

Kötzschau/Grossgräfendorf/MZ - Mittwochabend, Old Trafford in Manchester. Über 68.000 Besucher verfolgen im „Theatre of Dreams“ das EM-Auftaktspiel England-Österreich. Der Frauenfußball erlebt auf der Insel seit Jahren einen Boom, immer mehr Vereine bauen professionelle Strukturen auf. Die Zuschauerzahlen steigen. Auch in Frankreich oder Spanien zeigen sich ähnliche Entwicklungen.