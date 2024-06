Obhausen/MZ - - Die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für Familie Krug aus Obhausen ist groß. Sie hat am Freitag, den 24. Mai durch einen Brand nach einem Blitzeinschlag ihr Zuhause verloren. „Was wir die letzten Tage erfahren haben, wie viele geholfen und Hilfe angeboten haben, das ist überwältigend“, sagt der 40-jährige Christian Krug, der mit seiner Frau Nicole (39) und den zwei Töchtern in dem Haus wohnte. Zum Glück ist bei dem Brand niemand verletzt worden.

So richtig realisieren, was sich am Nachmittag des 24. Mai auf ihrem Grundstück in der Florian-Geyer-Siedlung in Obhausen ereignete, „das kommt jetzt erst nach und nach“, sagt Krug. Erstmal überwog der Schock, so der Familienvater mit Blick auf das zerstörte Haus, in das sie 2011 eingezogen sind und welches sie über die Jahre saniert und renoviert haben. Jetzt wohnt die vierköpfige Familie bei seiner Mutter in Osterhausen.

Der 40-Jährige war am Nachmittag des 24. Mai mit seiner Frau und der Tochter, die in die 4. Klasse geht, unterwegs. Indes holten die Großeltern die jüngere Tochter aus der Kinderkrippe ab und fuhren schon zum Wohnhaus. „Sie wollten hinein, aber weil es so doll geregnet hat, sind sie im Auto sitzen geblieben.“ Und plötzlich schlug der Blitz ins Haus ein. Christian Krug und seine Frau waren da schon fast Zuhause und sahen, wie es aus dem Dach qualmt. „Ich habe sofort den Notruf gewählt“, so der Obhäuser. Wie sich herausstellte, hatten das zuvor auch Nachbarn getan. „Wir sind dankbar, dass sie schnell reagiert haben“, sagt er.

Freiwillige Feuerwehren aus dem Weida-Land, zu dem Obhausen gehört, und aus dem benachbarten Querfurt eilten zum Einsatzort. Die ersten Kräfte bekämpften das Feuer im Innenangriff. „Ein Feuerwehrmann rettete noch unsere Katze“, sagt Nicole Krug. Die Mutter und ihre beiden Töchter waren in der Zeit des Einsatzes bei Nachbarn, die sie zu sich genommen hatten. Da der Innenangriff für die Feuerwehrleute wegen der Hitze nicht mehr möglich war, kam die Drehleiter aus Querfurt zum Einsatz. Unter Atemschutz wurden Dachziegeln entfernt und die Flammen gezielt abgelöscht. Der Dachstuhl sowie weitere Teile des Gebäudes wurden durch das Feuer derart beschädigt, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist.

„Die obere Etage ist fast nicht mehr zu erkennen“, so der Familienvater aus Obhausen. Das elterliche Schlafzimmer sei komplett hinüber, das Kinderzimmer voller Ruß. Möbel, Hausrat, Kleidung und persönliche Dinge sind verloren. „Wirklich schade ist es um Kindheitserinnerungen“, meint Krug. Auf dem Dachboden lagerten einige Kisten. In einer waren beispielsweise Dinge, die ihre älteste Tochter im Kindergarten für ihre Eltern gebastelt hat. „Die gibt es nun nicht mehr“, konstatiert Nicole Krug.

Brandgut, das die Feuerwehrleute während des Einsatzes vom Dachboden beräumen mussten, liegt im Hof unter einer Folie. Das großes Loch im Dach ist durch eine Plane verschlossen. Wie Krug berichtet, haben ihnen die Feuerwehrleute auch direkt nach der Brandbekämpfung noch geholfen. So habe der Obhäuser Ronny Rebs, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weida-Land ist und an diesem Tag Einsatzleiter war, gleich organisiert, dass die Plane auf das Dach gespannt wird. Und anschließend sei noch der Dachdeckerbetrieb Jacob aus Obhausen gekommen und habe sie befestigt, sagt der 40-Jährige.

Die Versicherung hat bereits eine Begutachtung des Hauses vorgenommen, berichtet Krug. Auch deshalb packten er und seine Frau in der vergangenen Woche – er hatte Urlaub genommen, sie wurde wegen des Brandes von ihrem Arbeitgeber freigestellt – Kisten mit persönlichen Sachen, Kleidung etc.. „Es kommt ein Beräumungsunternehmen, alles muss raus“, erklärt der Hausbesitzer. Dann werde nochmal eine Schadensbefundung gemacht.

Erste Sachen konnte die Familie am Abend nach dem Brand aus dem Haus holen. Auch da habe sich große Hilfsbereitschaft gezeigt, so Nicole Krug. Familie und Nachbarn übernahmen das Waschen von Kleidung. „Die waren nicht schmutzig, aber der Geruch war überall“, sagt die Mutter. Sie und ihr Mann danken den Familiengliedern, Nachbarn, den Einsatzkräften und allen, die seit dem Brand geholfen oder ihre Hilfe angeboten haben.

Viele Anfragen, wie die Familie unterstützt werden kann, sind auch bei der Gemeinde Obhausen eingegangen, haben Christian und Nicole Krug erfahren. Da wurde wohl mehrfach nach einem Spendenkonto gefragt. Die Gemeinde Obhausen hat die Initiative ergriffen und ein Konto eingerichtet. Es sind Spenden bis zum 31. Juli 2024 möglich, danach erfolgt die Auszahlung an die Familie, heißt es.

Die Solidarität und große Hilfsbereitschaft geben Familie Krug Motivation und Zuversicht. „Wir haben uns das hier seit 2011 aufgebaut“, sagt der 40-Jährige mit Blick auf Haus und Grundstück. „Das ist unser Zuhause. Es wird wieder aufgebaut, egal wie.“