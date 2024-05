Feuerwehreinsatz im Weida-Land Wohnhaus in Obhausen brennt nach Blitzeinschlag

Gewitter sind am Freitagabend über den Saalekreis gezogen. In Obhausen schlug ein Blitz in ein Haus ein. Der Dachstuhl geriet in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an.