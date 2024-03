Der Kreissportbund und die MZ Merseburg zeichneten am Freitagabend die erfolgreichsten Athleten des Jahres 2023 sowie die Gewinner der Sportlerumfrage aus.

Die Gewinner der MZ-Sportlerwahl sind am Freitagabend im Merseburger Ständehaus ausgezeichnet worden.

Merseburg/MZ. - Bürgermeister, Vertreter des Land- und sogar des Bundestages waren am Freitagabend anwesend, als die erfolgreichsten Saalekreis-Sportler des Jahres 2023 im Merseburger Ständehaus ausgezeichnet worden sind. Bereits zum 16. Mal trug der Kreissportbund (KSB) Saalekreis die Sportlerehrung aus. Dazu gehört auch die MZ-Sportlerwahl, bei der die Leser entschieden haben: Die besten Athleten im Kreis sind demnach das Radpolo-Team Opitz/Hoff/Riedel vom Tollwitzer Radsportverein 1900 bei den Mannschaften, Harald Gimpel vom Kanu-Club Bad Dürrenberg bei den Herren und – wie bereits im Vorjahr – Jessica Löschke vom Turn- und Sportverein Leuna bei den Damen.

Unter den Ehrengästen bei der Veranstaltung waren unter anderem auch die Präsidentin der Landessportbundes Silke Renk-Lange sowie Vertreter von Saalekreis und Saalesparkasse als Partner. Melain van Alst, die Chefreporterin der MZ-Lokalredaktion Merseburg, nahm die Ehrung gemeinsam mit KSB-Präsidentin Angela Heimbach und Christian Rothe, Vorstandsmitglied der Saalesparkasse, vor. Nicht persönlich vor Ort sein konnte Jessica Löschke, da sich die Skilangläuferin in der Wettkampfvorbereitung befindet. Daher nahm ihre Mutter die Auszeichnung entgegen.

Vereine haben zahlreiche Vorschläge gemacht

Bei der MZ-Sportlerwahl waren Sportvereine des Saalekreises dazu aufgerufen, ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler zu melden, die im Jahr 2023 mindestens Landesmeister oder in höheren Spielklassen vertreten waren. Aus einer Vielzahl von Vorschlägen wurden 36 Einzelsportlerinnen, Einzelsportler und Mannschaften für die MZ-Sportlerwahl nominiert, jeweils sechs Vorschläge in sechs Kategorien: Frauen, Männer, Mannschaft sowie Juniorinnen, Junioren und Juniorteam.

Unter anderem der Verein „TanzArt“ sorgte bei der Sportlerehrung mit einer Showeinlage für Unterhaltung. (Foto: Laura Rivera)

Die Sieger wurden aus einer Mischung aus Fachjuryentscheid und Publikumsumfrage ermittelt. Das Votum der Fachjury ging mit 60 Prozent in die Bewertung ein. Die Publikumsumfragen per Tippschein der MZ-Printausgabe und Online-Abstimmung machten jeweils 20 Prozent des Ergebnisses aus. Die zwölfköpfige Fachjury setzte sich zusammen aus Vertretern des KSB, der Mitteldeutschen Zeitung, der Kreisverwaltung und der Saalesparkasse. Die Kinder und Jugendlichen werden am 17. März zur 26. Nachwuchssportlerehrung im Domstadtkino Merseburg geehrt.

Erfolgreiche Bilanz der Saalekreis-Sportler

Der KSB kürte am Freitagabend auch die erfolgreichsten Saalekreis-Sportler des Jahres 2023. Insgesamt 217 Frauen, Männer oder Mannschaften aus 30 Vereinen in elf Städten hatten in 21 Sportarten mindestens einen Landesmeistertitel erreicht. Zum Vergleich: Im Vorjahr 2022 waren es mit insgesamt 168 Sportlerinnen, Sportlern und Teams deutlich weniger. Die meisten Sportler stellten der MSV Buna Schkopau sowie der TSV Leuna.

Die Erfolge können sich sehen lassen: Die Saalekreis-Sportler nahmen erfolgreich an 140 Landesmeisterschaften, sieben Mittel-, Nord- und Ostdeutschen Meisterschaften sowie 29 Deutschen Meisterschaften teil. Zudem fuhren sie sechs Mal Erfolge beim Deutschlandpokal sowie drei Mal bei einer Weltmeisterschaft und neun Mal in der Regional- bis Bundesliga ein.

KSB Saalekreis ehrt engagierte Übungsleiter

Ohne die vielen ehrenamtlichen Trainer und Übungsleiter gäbe es keine Sportvereine. Im Rahmen der Sportlerehrung verleiht der Kreissportbund (KSB) auch jedes Jahr den Engagement-Preis. Am Freitagabend wurden Manuela Voigt vom SV Eintracht Gröbers sowie Karl-Heinz Schmidt vom Turn- und Sportverein Leuna für ihre außergewöhnlichen Verdienste als Übungsleiter ausgezeichnet.

Manuela Voigt und vom SV Eintracht Gröbers sowie Karl-Heinz Schmidt vom Turn- und Sportverein Leuna sind für ihr Egagement als Übungsleiter vom KSB Saalekreis ausgezeichnet worden. (Foto: Laura Rivera)

Über 20 Jahre ist Manuela Voigt im Sport organisiert. Seit 2002 ist sie als lizenzierte Übungsleiterin in der Sektion Gymnastik, die sie seither auch leitet. Durch ihren Einsatz konnte die Sektion von anfangs 30 Mitgliedern auf aktuell 150 Mitglieder aufgestockt werden. Voigt konnte zudem neun Übungsleiter für die verschiedenen Gruppen der Sektion gewinnen. Bei deren Ausfall übernimmt sie oftmals selbst und ist in einer Kindersportgruppe als Übungsleiterin auch noch im Einsatz. Aktuell bemüht sie sich um die Bildung einer weiteren Sportgruppe – den „MiniKids Inklusiv“. „Sie ist für die Harmonie in der Sektion zuständig und hält die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie die Betreuungskräfte bei guter Laune zusammen“, hieß es in der Laudatio.

Karl-Heinz Schmidt ist seit 1952 Mitglied im TSV Leuna. Neben seiner aktiven Zeit als Spieler einer Volleyballmannschaft übernahm er vor fast 70 Jahren als Jugendlicher eine Übungsleiterfunktion im Schülerbereich. Seine Wahl zum Abteilungsleiter der Volleyballer erfolgte im Jahr 1969 und in dieser Funktion ist er bis heute tätig. In den Jahren nach 1990 ist eine positive Entwicklung im Volleyball innerhalb des Vereins zu verzeichnen. Daran habe Schmidt, der mit seinen 83 Jahren immer noch als Übungsleiter tätig ist, einen entscheidenden Anteil, hieß es in der Laudatio. Seine Nachwuchsmannschaften gewannen unter seiner Betreuung unter anderem zahlreiche Landesmeistertitel und werden regelmäßig bei der Nachwuchssportlerehrung ausgezeichnet.