  4. Modelleisenbahn-Ausstellung in Merseburg: „Das Klischee, dass Modellbauer allein in ihrem Keller werkeln und einsam sind, stimmt nicht“

Modellbau lässt die Leute träumen, sagt Enrico Ueberall. „Modellbauer denken sich in Geschichten rein.“ Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seines Geschäfts in Merseburg lädt er alle Interessierten am Wochenende zu einer Modelleisenbahn-Ausstellung. Was es da zu sehen gibt.

Von Luise Mosig 05.11.2025, 14:00
Enrico Ueberall führt seit zehn Jahren sein Fachgeschäft für Modellbau und Elektronikartikel in Merseburg.
Enrico Ueberall führt seit zehn Jahren sein Fachgeschäft für Modellbau und Elektronikartikel in Merseburg. (Foto: Luise Mosig)

Merseburg/MZ. - Das Faszinierende am Modellbau sei für ihn, dass man in andere Welten abtauchen könne, erzählt Enrico Ueberall. Seine Beschreibung erinnert an die Chroniken von Narnia: Man macht eine Tür auf und findet sich plötzlich in einer ganz anderen Welt wieder.