Merseburg/MZ. - Die Mitglieder des i-Teams besprechen im Konferenzraum bei Keksen und Kaffee ihr aktuelles Projekt. In der Mitte des Tisches liegt eingerahmt eine Urkunde: „Bürgermedienpreis Sachsen-Anhalt 2024“ ist darauf zu lesen. Den hat die inklusive Redaktion nämlich gewonnen, für ihren Fernsehbeitrag „30 Jahre Spaß am Sport“ in der Kategorie „Bester Fernsehbeitrag Erwachsene“. Der Film zeigt das Jubiläum des jährlich ehrenamtlich organisierten Behindertensportfestes in Merseburg.

