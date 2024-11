Mit viel Aufwand hat die Heico Media ein Gebäude in Mücheln zu ihrem neuen Firmensitz umgebaut. Sie will dort aber nicht allein einziehen, sondern bietet auch Coworking-Space an. Ein Versuch, den das Land Sachsen-Anhalt unterstützt.

Coworking statt Korn: Experiment in der alten Mühle in Mücheln

Mücheln/MZ. - „Was ist das?“, deutete Lydia Hüskens (FDP) auf einen holzvertäfelten Zylinder in der Mitte des weitläufigen Raumes. Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin wollte es genau wissen, wofür ihr Haus Fördermittel ausgibt. „Die Schütte für das Getreide“, antwortete Hausherr Holger Rumpelt. Ihm gehört seit 2021 mit seiner Firma Hohmanns Mühle. In den vergangenen Jahren haben sie die aufwändig saniert. Aber nicht mit dem Ziel, den 1971 eingestellten Mühlbetrieb wieder aufzunehmen. Die 90.000 Euro Unterstützung, die Hüskens überreichte, kommen aus dem EU-Topf „Just Transition Fund“. Es geht also um Wandel: In diesem Fall von der Getreideverarbeitung zu Büroflächen.