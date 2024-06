Co-Working-Space in Querfurt - Arbeitsplätze auf Zeit mieten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - - „Es ist echt top geworden“, meint Tino Haring, Geschäftsführer der Kreisentwicklungsgesellschaft (KEG), während Marcus Conrad durch den Co-Working-Space „Smart Offices Querfurt“ führt. Alles sei ganz anders als noch vor sechs Wochen, wo Haring das letzte Mal hier am Döcklitzer Tor 56 in Querfurt war. Seitdem hat sich gestalterisch und baulich viel getan in den Räumen, die einst als Physiotherapiepraxis genutzt wurden und nun mit Schreibtischarbeitsplätzen ausgestattet werden. Mieter, ob Unternehmer oder Freischaffende, die moderne und flexible Arbeitsplätze brauchen, können hier demnächst losarbeiten. „Wir sind zu 98 Prozent fertig“, sagt Conrad, dem die Immobilie gehört. Es fehle noch die große Möbellieferung. Sie habe sich leider ein paar Wochen nach hinten verschoben.