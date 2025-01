Eine defekte Regenwasserleitung hatte im Februar 2024 zu einer Havarie in der Ernst-Thälmann in Mücheln geführt, die eine sofortige Reparatur erforderte.

Mücheln/MZ - - Die Sanierung der Ernst-Thälmann-Straße in Mücheln soll Anfang Februar beginnen. Die Stadtverwaltung Mücheln lädt am Dienstag, den 14. Januar um 18.30 Uhr zu einer Einwohnerversammlung in den Bürgersaal in Mücheln ein. Hier wird über die anstehende, große Baumaßnahme an der Landesstraße 163, der Ernst-Thälmann-Straße informiert. Beginn der Arbeiten an der L163 ist nach Angaben der Stadtverwaltung der 3. Februar. Mücheln bereitet sich auf die etwa anderthalbjährige Sanierung der Ernst-Thälmann-Straße vor.

Die Straße in der Geiseltalstadt ist die wichtige Verbindung ab dem Kreisverkehr am Viadukt in Richtung Freyburg. Seit 2007 liefen Gespräche über deren Erneuerung. Mücheln möchte seit Jahren die Regenwasserleitung zwischen Kreisverkehr und Bürgermeister-Fritsch-Straße erneuern, musste aber zunächst eine Vereinbarung mit der dafür zuständigen Landesstraßenbaubehörde über die Aufteilung der Kosten und die Auftragsauslösung treffen. Ziel: Das Land bringt nach den Arbeiten am Kanal eine neue Schwarzdecke auf der gesamten Straßenbreite auf. 2024 konnte die Vereinbarung dazu geschlossen werden.

Die Baumaßnahme erfolgt in mehreren Schritten. Der erste, die Ertüchtigung der innerörtlichen Umleitungsstrecke, ist laut Stadtverwaltung Ende November abgeschlossen worden. Im Bereich der Kreuzung Bürgermeister-Fritzsch-Straße/Eptinger Rain waren Maßnahmen zur Sicherung notwendig. Asphalt wurde abgefräst und durch neuen ersetzt.

In der Bürgerversammlung am 14. Januar sollen die einzelnen Bauabschnitte für die Sanierung der L163 mit ihren Umleitungen vorgestellt werden. Wie Bauamtsleiter Steffen Keller zuletzt sagte, stehe bereits fest, dass es für Lkw eine großräumige Umleitung über Weißenfels geben muss, da das Land parallel plane, an der Sanierung der Straße zwischen Braunsbedra, der Saza und Leiha weiterzuarbeiten.