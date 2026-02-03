Mittelalterliche Anlage als Veranstaltungsort Burg Querfurt: Escape Game ist der Renner

Schon über 60 Gruppen haben seit Oktober 2025 das neue Angebot, ein Escape-Spiel um eine geheimnisvolle Truhe, auf Burg Querfurt genutzt. Auch in diesem Jahr lässt sich auf der mittelalterlichen Anlage in der Quernestadt viel erleben. So kehrt beispielsweise das beliebte Burgfest zurück.