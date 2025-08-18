Bei Bauarbeiten im Braunsbedraer Ortsteil Neumark haben Arbeiter am Montag einen amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe soll am Dienstag entschärft werden – Anwohner im Radius von 750 Metern müssen ihre Häuser verlassen.

Braunsbedra/MZ. - Erneuter Bombenfund in Braunsbedra: Bei Bauarbeiten sind Arbeiter am Montag, 18. August, im Ortsteil Neumark auf eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der fünf Zentner schwere Blindgänger vom Typ GP 500 mit Heckzünder muss entschärft werden – Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Neumark: Fliegerbombe GP 500 entdeckt – Entschärfung und Sperrradius 750 Meter

Wie die Kreisverwaltung des Saalekreises mitteilt, soll die Entschärfung des Kampfmittels am Dienstag, 19. August, erfolgen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst werde die Bombe zunächst überprüfen und dann vor Ort unschädlich machen. Zum Schutz der Bevölkerung haben die Behörden einen Sperrradius von 750 Metern um den Fundort festgelegt.

Alle Anwohner innerhalb dieses Bereichs müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die genauen Details der Evakuierung – etwa der genaue Zeitpunkt, ab wann die Sperrzone geräumt sein muss und welche Straßenzüge konkret betroffen sind – werde der Landkreis zeitnah bekanntgeben, heißt es. Bei der GP 500 handelt es sich um eine amerikanische Mehrzweckbombe (General Purpose), die im Zweiten Weltkrieg häufig bei Luftangriffen eingesetzt wurde.

Evakuierung im Saalekreis: Details zur GP 500 und Bombenfunde bei Braunsbedra/Krumpa

Die Region um Braunsbedra ist für Bombenfunde bekannt. Erst im Dezember wurde bei Krumpa eine 250-Kilo-Bombe entschärft – einer von acht Funden im Rahmen eines Photovoltaikprojekts. Grund für die vielen Blindgänger: Das nahegelegene Treibstoffwerk Lützkendorf war im Zweiten Weltkrieg häufiges Ziel alliierter Luftangriffe. Deutsche Flakstellungen in der Umgebung versuchten die amerikanischen und britischen Bomber abzuwehren – viele Bomben verfehlten ihr Ziel und liegen bis heute im Boden.