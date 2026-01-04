weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Verkehrskontrolle: Warum sich der Kauf des Blitzers lohnt

Merseburgs „Gulaschkanone“ Dieser Blitzer spült Hunderttausende in Merseburgs Stadtkasse

Seit Ende Juli 2025 hat die „Gulaschkanone“ in Merseburg schon rund 200.000 Euro gebracht – in nur fünf Monaten. Warum die Stadt nun 300.000 Euro für den Blitzer ausgibt und wo er am liebsten zuschlägt.

Von Robert Briest Aktualisiert: 04.01.2026, 14:23
Die in Merseburg als „Gulaschkanone“ bekannte Semistation hat 2025 schon rund 200.000 Euro in die Stadtkasse gespült – und soll nun für 300.000 Euro fest angeschafft werden.
Die in Merseburg als „Gulaschkanone“ bekannte Semistation hat 2025 schon rund 200.000 Euro in die Stadtkasse gespült – und soll nun für 300.000 Euro fest angeschafft werden. (Foto: Undine Freyberg)

Merseburg/MZ. - Die „Gulaschkanone“ liefert. Anders lassen sich die Zahlen, die die Stadt Merseburg auf MZ-Anfrage zu den Blitzereinnahmen 2025 vorgelegt hat, nicht interpretieren – zumindest nicht aus Sicht der Stadtkasse.