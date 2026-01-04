Merseburgs „Gulaschkanone“ Dieser Blitzer spült Hunderttausende in Merseburgs Stadtkasse
Seit Ende Juli 2025 hat die „Gulaschkanone“ in Merseburg schon rund 200.000 Euro gebracht – in nur fünf Monaten. Warum die Stadt nun 300.000 Euro für den Blitzer ausgibt und wo er am liebsten zuschlägt.
Aktualisiert: 04.01.2026, 14:23
Merseburg/MZ. - Die „Gulaschkanone“ liefert. Anders lassen sich die Zahlen, die die Stadt Merseburg auf MZ-Anfrage zu den Blitzereinnahmen 2025 vorgelegt hat, nicht interpretieren – zumindest nicht aus Sicht der Stadtkasse.