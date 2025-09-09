Gartentipps aus Merseburg Blickfang mit Urlaubsflair: Vier Meter hohe Bananenpflanze in nur einem Jahr
In einem Jahr ist es Stefanie Silber und Christian Plamitzer aus Atzendorf geglückt, ihre Bananenpflanze vier Meter hoch zu züchten. Wie das gelingt, verrät das Paar im MZ-Gespräch.
09.09.2025, 16:45
Atzendorf/MZ. - „Der Postbote zieht schon den Kopf ein, und viele Leute bleiben stehen und haben ein paar Fragen“, erzählt Stefanie Silber. Ihre Bananenpflanze im Merseburger Ortsteil Atzendorf wird schon von Weitem erkannt. Dabei wächst das vier Meter hohe Prachstück gerade mal ein Jahr lang bei der Familie im Vorgarten.